В России и мире

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

Ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение» отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее, 17 марта на странице конкурса в Twitter появилось сообщение, организаторы должны учитывать усложнившуюся ситуацию с коронавирусом в Европе. Рассматривался вариант провести конкурс без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, но его отвергли как противоречащий формату мероприятия.

Напомним, конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Известно, что право участвовать в «Евровидении» за претендентами останется и на следующий год. Правда, исполнителям, возможно, придется представить уже другие песни. Так, группа Little Big если и поедет на следующий год на конкурс, то уже не будет исполнять песню Uno.