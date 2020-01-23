В России и мире

Курс доллара подскочил выше 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Как сообщает РБК, российская валюта подешевела по отношению к доллару следом за снижением цен на нефть, сообщил изданию главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Настроения на внутреннем валютном рынке ухудшились вслед за негативной ситуацией на внешних рынках, подчеркнул эксперт.

В свою очередь стоимость нефти марки Brent сегодня упала ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года. Цена на майские фьючерсы WTI опустилась ниже $25 за баррель.

Добавим, что официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на завтра, 19 марта, составит 77,2131 рубля – на 3,32 рубля больше, чем сегодня. Курс евро ЦБ повысил на 2,58 рубля, до 84,8881 рубля.