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Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе

Достаточно высокую заболеваемость офисных сотрудников можно объяснить недостатком физической активности и влиянием компьютерного облучения. Об этом в среду, 18 марта, рассказал доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов, пишут «Известия».

По его словам, влияние также оказывают стрессы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, высокий уровень напряжения и ненормированный график.

«Также нередко недооценивают и такой катализатор, как плохое качество воздуха в офисах, где он циркулирует целый день, перенося с места на место и от человека к человеку пыль, частички вирусов и бактерий и т. д.», — отмечает Мамедова.

Специалист отметил, что чаще всего офисная работа провоцирует ОРВИ, нарушение зрения и сколиоз, однако перечень болезней, которые человек может получить на рабочем месте, значительно шире.

«Так, различные исследования показали, что офисные сотрудники подвержены таким проблемам, как заболевания нервной системы, сердца и сосудов», — уточнил он