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В России и мире

Более 400 человек с признаками инфекции выявили на госгранице РФ с января

19.03.2020 07:41|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор с января досмотрел на государственной границе более 4,5 млн человек, при этом было выявлено более 400 человек с признаками инфекций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире потребовала усиления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 миллионов человек, прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний. «В каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», - отмечается в сообщении.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире превысило 200 тысяч человек, сообщил сайт Worldometer, собирающий такую статистику в режиме реального времени.

В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.). В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.

Выздоровели к настоящему моменту 82,8 тыс. человек. Скончались от болезней или осложнений, вызванных вирусом, 8009 человек.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло за сутки до 147 человек, из них 144 у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии, сообщил оперативный штаб.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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