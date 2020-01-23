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СКР изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков

Следственный комитет РФ изучит представленный в докладе историков список ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду во время войны и реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Представленный в докладе список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам, и, безусловно, Следственный комитет России детально этот список изучит», - сообщила Петренко.

По ее словам, в рамках расследования уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, более 50 человек из доклада историков, включая легионеров-эсэсовцев, уже проверяются на причастность к преступлениям против человечности.

Петренко отметила, что ряд причастных уже привлечен к уголовной ответственности военными трибуналами в 1940-1950-х годах. «Это в соответствии с принципом non bis in idem (не дважды за одно и то же) исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям», - сказала представитель СК.