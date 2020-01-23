Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Дело Гавунаса
Парк для людей, попавших в беду
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:492 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 19.03.2020 10:360 AliExpress отменит комиссию для российских продавцов 19.03.2020 08:230 СКР изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков 19.03.2020 07:410 Более 400 человек с признаками инфекции выявили на госгранице РФ с января 18.03.2020 21:420 Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе 18.03.2020 18:197 Курс доллара подскочил выше 80 рублей
 
 
 
Самое популярное 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1438 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 16.03.2020 08:492 Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе. ФОТО 17.03.2020 18:4923 Губернатор Псковской области почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест на коронавирус 18.03.2020 09:321 В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

AliExpress отменит комиссию для российских продавцов

19.03.2020 10:36|ПсковКомментариев: 0

AliExpress Россия отменит комиссию для российских продавцов в целях поддержки малого и среднего бизнеса, пишут «Известия».

Россия станет первой страной, в которой будет действовать нулевая комиссия. По словам генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева, бум онлайн-заказов обусловлен не только развитием сферы онлайн-услуг, но и осторожностью покупателей, которые отказываются от посещения магазинов.

«В этой ситуации онлайн-каналы продаж становятся основными для многих бизнесов. И многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью - через маркетплейс», - сказал он.

Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течении шести месяцев после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на AliExpress Россия после 31 марта. Нулевая комиссия будет предоставлена только для российских продавцов, которых на данный момент на AliExpress более 10 тыс.

Ранее в среду стало известно, что AliExpress Россия в рамках борьбы со спекуляциями на товарах, защищающих население от коронавируса, ввела специальные правила для всех продавцов маркетплейса. За спекуляции на защите населения от коронавируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 442 человека
19.03.2020, 11:121 Россияне уверены, что медицинские службы смогут защитить население страны от коронавируса - опрос 19.03.2020, 11:101 5 тысяч жителей Псковской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю 19.03.2020, 11:070 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурса плакатов «Энергосбережение - важное умение» 19.03.2020, 11:000 В России из-за коронавируса скончался первый пациент
19.03.2020, 10:540 Сливочное масло из Польши не прошло ветеринарный контроль в Псковской области 19.03.2020, 10:530 В новом детском саду в Неелово ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей 19.03.2020, 10:440 С 23 марта обслуживание клиентов АО «Псковэнергосбыт» будет временно проходить в дистанционном режиме 19.03.2020, 10:390 Прокуратура Пскова помогла сиротам получить жилье
19.03.2020, 10:360 AliExpress отменит комиссию для российских продавцов 19.03.2020, 10:320 Путин больше всего доверяет простым россиянам 19.03.2020, 10:310 Выпуск пасхальных сувениров освоен в себежской колонии 19.03.2020, 10:300 ОНФ объявляет всеобщую НКО-мобилизацию для защиты населения от коронавируса
19.03.2020, 10:260 Фонд капитального ремонта Псковской области приостанавливает прием граждан 19.03.2020, 10:240 Безработный житель Новоржева обокрал столовую 19.03.2020, 10:170 Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей 19.03.2020, 10:110 Красногородец привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов
19.03.2020, 10:100 В Палкино пскович напал на мужчину и похитил его мобильный телефон 19.03.2020, 10:060 Псковичи временно не смогут попасть на личный прием к приставам 19.03.2020, 10:050 Находящимся на карантине псковичам Фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно 19.03.2020, 10:000 Виновниками дорожных трагедий с детьми нередко становятся их родители - псковская ГИБДД
19.03.2020, 09:580 «BMW» псковича реализуют на торгах в случае неуплаты им полумиллионного долга 19.03.2020, 09:573 Путин не согласен с теми, кто называет его царем 19.03.2020, 09:550 Великолукский драмтеатр в онлайн-режиме покажет моноспектакль «Записки сумасшедшего» 19.03.2020, 09:470 СМИ: В России предложили ввести новый вид занятости
19.03.2020, 09:373 Единственный в Острове светофор снес автомобиль 19.03.2020, 09:312 Псковским Россельхознадзором уничтожено 12,5 тонн польских яблок 19.03.2020, 09:261 Маленькие деревни предлагают обеспечить интернетом и радиотелефонной связью 19.03.2020, 09:150 С 19 марта в Арбитражном суде Псковской области приостанавливается личный прием граждан
19.03.2020, 09:120 В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины 19.03.2020, 09:061 В Пскове около 100 автобусов в день проходят генуборку 19.03.2020, 09:050 Бывший завод «Вектор» в Острове загорелся из-за нарушения правил безопасности при огневых работах 19.03.2020, 09:050 «Единая Россия»: Спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в сроки
19.03.2020, 08:460 Два человека доставлены в больницу после пожара на Металлистов в Пскове 19.03.2020, 08:360 Девочка с колокольчиковым голосом: школьница из Опочки представит Россию на фестивале «Riga Symphony»  19.03.2020, 08:280 Пропавшего Сергея Блинова нашли в Пскове 19.03.2020, 08:230 СКР изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков
19.03.2020, 08:220 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО 19.03.2020, 08:150 Правительство допустило возможность усиления профилактических мер из-за коронавируса 19.03.2020, 08:121 Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает прием посетителей 19.03.2020, 08:110 ФНС отменяет выездные проверки из-за короновируса
19.03.2020, 08:001 В Госдуме предлагают расширить «антивирусный» пакет помощи бизнесу 19.03.2020, 07:410 Более 400 человек с признаками инфекции выявили на госгранице РФ с января 19.03.2020, 07:340 Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч 19.03.2020, 07:260 Комиссионные доходы банков по кредитам выросли на 227% в 2019 году
19.03.2020, 07:050 В России обсудят введение нового режима занятости 19.03.2020, 06:460 Путешествующего гражданина Китая изолировали в Псковской области из-за угрозы коронавируса 18.03.2020, 22:131 В Пскове разыскивают пропавшего Сергея Блинова 18.03.2020, 22:026 Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России
18.03.2020, 21:420 Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе 18.03.2020, 21:4111 Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере 18.03.2020, 21:250 Псковичам напоминают, что услуги Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома 18.03.2020, 21:100 Все школы региона готовы к организации образовательного процесса в удаленном режиме - Александр Седунов
18.03.2020, 21:020 Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые и таможенные проверки 18.03.2020, 20:553 В Псковской области на коронавирус проверено 308 человек 18.03.2020, 20:450 Великолучанин оплатил задолженность по 26 штрафам ГИБДД после ограничительных мер судебных приставов 18.03.2020, 20:355 Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
18.03.2020, 20:206 Представители торговли в Псковской области не прогнозируют дефицита товаров и значительного повышения цен 18.03.2020, 20:000 В деятельности сотрудников таможенного поста «Бурачки» выявлен ряд нарушений 18.03.2020, 19:420 Псковичи принимают участие в международном фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди» 18.03.2020, 19:190 В Госдуме считают, что НКО нужно обязать принимать пожертвования только на банковский счет
18.03.2020, 19:020 Начальник ИК-2 обсудил вопросы взаимодействия с главой Островского района 18.03.2020, 18:461 Путин подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет 18.03.2020, 18:440 С 18 марта ограничен прием граждан сотрудниками региональной Кадастровой палаты 18.03.2020, 18:390 Наталья Федорова вручила юбилейные награды ветеранам войны в Карамышевской волости
18.03.2020, 18:2421 Псковская прокуратура признала незаконной отмену межрегиональных автобусных маршрутов 18.03.2020, 18:197 Курс доллара подскочил выше 80 рублей 18.03.2020, 18:151 Главы местных администраций могут быть избавлены от представления сведений о доходах родственников в исключительных случаях 18.03.2020, 18:100 В Пскове в кинотеатре «Мираж Синема» ввели новые правила из-за коронавируса
18.03.2020, 18:010 Воздух в Псковской области 19 марта прогреется до +10 18.03.2020, 17:566 Председатель реготделения «Союза женщин России»: Традиционная семья - это основа и сила России, которую нужно закрепить в Конституции 18.03.2020, 17:540 «Лада» и «Опель» столкнулись у перекрестка на улице Толстого 18.03.2020, 17:450 Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
18.03.2020, 17:420 Двух детей покусали псковские клещи за шесть дней 18.03.2020, 17:341 Все, что останется: псковские памятники на фоне огня, воды и коронавируса 18.03.2020, 17:330 Акция «Июль Победы» пройдет в Пскове и ряде муниципалитетов 18.03.2020, 17:260 Три физкультурно-оздоровительных комплекса могут появиться в Псковской области в 2020 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.