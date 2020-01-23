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В России одобрили ускоренную систему диагностики коронавируса

О получении разрешения Росздравнадзора на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции доложил глава РФПИ Кирилл Дмитриев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе селекторного совещания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства.

«Участники альянса отметили, что одобренная инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, одним из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19», - говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что Дмитриев проинформировал премьера об этом в ходе селекторного совещания с представителями альянса по борьбе с коронавирусом: РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group.

Одобренная система диагностики сокращает время тестирования более чем в 4 раза. «В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут», - уточняется в сообщении.

В пресс-службе правительства также отметили, что линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных, не имеющих аналогов портативных мини-лабораторий и готова к применению повсеместно.

Михаил Мишустин поддержал предложения представителей альянса по внесению изменений в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения.