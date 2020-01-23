В России и мире

Князь Монако заразился коронавирусом

62-летний князь Монако Альбер II подхватил коронавирус COVID-19. Тест на коронавирус у монаршей особы оказался положительным. За его здоровьем следят личный врач князя и специалисты Госпитального центра княгини Грейс. Состояние здоровья князя пока не вызывает их беспокойства.

Князь Альбер II находится на карантине в своем дворце, сообщает РИА Новости. Но он продолжает работать, поддерживает контакт со своим близким окружением и членами правительства. Население Монако князь призвал соблюдать меры по ограничению передвижения и сократить контакты до минимума.

Пандемия коронавируса объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Коронавирус диагностировали у жены премьер-министра Канады Джастина Трюда. Канадский премьер после этого добровольно ушел на двухнедельный карантин. А вот информация о положительном анализе на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару не подтвердилась.

Сейчас пандемия охватила более 170 стран мира. На 18 часов московского времени 19 марта коронавирус диагностирован у 229 тысяч 515 жителей планеты, он стал причиной 9292 смертей. Число излечившихся выросло до 85 тысяч 275 человек.

В России заболевшие выявлены уже в 23 регионах. За сутки число заразившихся увеличилось на 52 человека, достигнув отметки в 199 человек. В Москве от тромбоэмболии двух легочных артерий скончалась находившаяся в специализированной реанимации 79-летняя женщина. Официально сообщается о восьми выздоровевших. Это подтвердили два взятых у них последовательно анализа.