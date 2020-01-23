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Вьетнам приостановит безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов

Правительство Вьетнама приостановит безвизовый въезд в страну для граждан России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении российского посольства в «ВКонтакте», пишет РБК.

Ограничение на посещение страны начнет действовать с полуночи 21 марта. Приостановка безвизового въезда вводится на 15 суток.

Власти Вьетнама пояснили, что данная мера является вынужденной и направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. При этом безвизовый порядок въезда дипломатов и обладателей служебных паспортов пока остается без изменений.

В посольстве также напомнили, что вьетнамские власти на месяц приостановили выдачу виз с 18 марта.