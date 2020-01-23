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Попавшие под карантин россияне штурмом взяли выход из аэропорта

Сотни российских туристов взяли штурмом выход из здания аэропорта Красноярска в связи с тем, что им слишком долго выдавали предписания о добровольном карантине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на показания очевидцев.

По информации издания, примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт в аэропорту Красноярска.

Путешественники должны были получить постановления о карантине, о чем их предупредили еще на борту лайнера, однако на несколько сотен человек работали всего три специалиста Роспотребнадзора. Другой причиной задержки стало то, что документы заполнялись вручную: за два часа было оформлено лишь 50 справок, а потом бланки закончились.

В результате у попавших под режим самоизоляции россиян лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэрогавани. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции.

«У людей начала ехать кукушечка», – рассказала одна из очевидиц произошедшего. По её словам, многие туристы ушли, так и не дождавшись справок о карантине.

В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что 14-дневный карантин обязателен для всех россиян, которые прилетели из-за границы. Если по каким-то причинам пассажиры не успели получить постановление о самоизоляции, то им нужно позвонить по «горячей линии» ведомства – документы привезут на дом.

«Увеличится число специалистов, но люди и так работают практически круглосуточно», – подчеркнула представитель краевого Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.