Попавшие под карантин россияне штурмом взяли выход из аэропорта

Сотни российских туристов взяли штурмом выход из здания аэропорта Красноярска в связи с тем, что им слишком долго выдавали предписания о добровольном карантине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на показания очевидцев.
По информации издания, примерно 800 пассажиров трех самолетов, прибывших из стран Азии, устроили бунт в аэропорту Красноярска.
Путешественники должны были получить постановления о карантине, о чем их предупредили еще на борту лайнера, однако на несколько сотен человек работали всего три специалиста Роспотребнадзора. Другой причиной задержки стало то, что документы заполнялись вручную: за два часа было оформлено лишь 50 справок, а потом бланки закончились.
В результате у попавших под режим самоизоляции россиян лопнуло терпение. Путешественники решили штурмовать выход из аэрогавани. Разъяренная толпа двинулись к дверям, игнорируя замечания сотрудников полиции.
«У людей начала ехать кукушечка», – рассказала одна из очевидиц произошедшего. По её словам, многие туристы ушли, так и не дождавшись справок о карантине.
В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что 14-дневный карантин обязателен для всех россиян, которые прилетели из-за границы. Если по каким-то причинам пассажиры не успели получить постановление о самоизоляции, то им нужно позвонить по «горячей линии» ведомства – документы привезут на дом.
«Увеличится число специалистов, но люди и так работают практически круглосуточно», – подчеркнула представитель краевого Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.