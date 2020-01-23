В России и мире

Microsoft достигла миллиарда пользователей Windows 10 и показала тизер нового дизайна системы

Директор по продукту Microsoft Панос Пай опубликовал в Инстаграме тизер нового дизайна Windows 10. Компания подготовила ролик к достижению 1 миллиарда пользователей операционной системы, сообщает Tjoural.

В тизере показано, каким изначально был интерфейс Windows 10 и как он менялся. В нем представлены уже появившиеся нововведения (белая тема и новые иконки офисного пакета) и предстоящие, среди которых обновлённое меню «Пуск» и «Проводник».

Когда презентуют новый интерфейс, не уточняется. The Verge отмечает, что ближайшее мероприятие компании состоится 30 марта. На нём Microsoft представит новые продукты Office.

16 марта компания объявила, что достигла миллиарда активных пользователей Windows 10 в 200 странах.