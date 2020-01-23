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Каннский кинофестиваль, который должен был состояться в мае, отменен из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который планировалось провести с 12 по 23 мая, не состоится. Такое объявление опубликовано организаторами на официальном сайте самого престижного европейского кинофорума.Об этом сообщает портал kinonews.ru.

«Во время глобального кризиса в области здравоохранения наши мысли обращены к жертвам вируса COVID-19, и мы выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский фестиваль не может быть проведен в запланированные сроки с 12 по 23 мая», - говорится в обращении.

Рассматривается несколько вариантов его проведения, основным из которых является простая отсрочка до конца июня - начало июля 2020 года. «Как только развитие ситуации во Франции и за ее пределами позволит нам оценить возможности, мы сообщим о своем решении, которое будет принято в процессе консультаций с правительством Франции, мэрией Канн, а также с Советом фестиваля, участниками, профессионалами киноиндустрии и всеми партнерами. Между тем, Каннский фестиваль оказывает всемерную поддержку тем, кто призывает всех уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена. До скорой встречи", - говорится в обращении», - сказано в тексте.