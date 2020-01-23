В России и мире

Россияне начали скупать холодильники

Россияне вслед за продуктами питания начали скупать морозильные камеры и холодильники. Покупать технику жители страны предпочитают онлайн, пишет газета «Ведомости». Продажи холодильников на Ozon в марте выросли в четыре раза год к году. Самыми популярными оказались модели средней и низкой ценовых категорий. Аналогичные цифры показывает рост продаж холодильной техники в «Ситилинке». На маркетплейсе goods.ru продажи увеличились в 16,5 раза год к году. Также рост спроса на товары некоторых категорий отмечается у «М.Видео-Эльдорадо». Например, у покупателей стала популярна даже дорогая бытовая техника.

Производители и поставщики уже предупредили торговые площадки о грядущем повышении цен на бытовую технику на фоне ослабления рубля. Товары подорожают в период с середины марта по июнь 2020 года.

Аналитики считают рост покупок холодильников в России следствием повышения спроса на нескоропортящиеся продукты, который наблюдается на фоне эпидемии коронавируса. Россияне, в частности, скупают замороженные продукты питания, и теперь им просто стало негде их хранить, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Как отмечает «Лента.ру», по последним данным, в России насчитывается 199 случаев заражения коронавирусом. В последние дни в стране из-за паники наблюдается ажиотажный спрос на еду, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Многие сети ввели ограничения по количеству единиц продукта, которое отпускается в одни руки. Российские власти успокаивают жителей страны, утверждая, что дефицита продуктов не будет.