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Бельгийцев начали штрафовать за поездки на дачу

Со второй половины дня пятницы на пограничных постах Бельгии вводится контроль за соблюдением ранее объявленного временного запрета на необязательные перемещения в рамках мер по изоляции населения с целью борьбы против распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

«Особенно запрещаются туристические поездки в Бельгию, и на границах будет отныне применяться контроль», - цитируют бельгийские СМИ распоряжение кабинета министров страны.

Кроме того, министр внутренних дел Бельгии Питер Де Крем объявил о запрете любых поездок «во вторичные места проживания». Речь идет в основном о домах и квартирах, где бельгийцы проводят свой отдых - на море, в горах или сельской местности.

Министр пригрозил, что каждое нарушение будет строго наказываться.

Контроль будет осуществляться на автомобильных дорогах, в портах, аэропортах, на вокзалах, где останавливаются международные поезда.

К введению контроля пришлось прибегнуть после информации с мест, в частности от губернаторов, что многочисленные туристы и отдыхающие продолжают приезжать на побережье и в Арденны.

За несоблюдение соответствующих предписаний могут быть применены санкции до 4 тыс. евро штрафа или трех месяцев тюрьмы, объясняют в полиции.

Для упрощения процедуры контроля полиция призвала трансграничных работников обзавестись справками от работодателей, объясняющими необходимость их перемещения через границу.

Глава МВД Бельгии сообщил, что данное решение доведено до министров внутренних дел Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

Власти Бельгии уточняют, что возврат домой бельгийцев, все еще находящихся за границей, разрешен.

Как сообщалось, с минувшей среды в Бельгии действуют новые жесткие правила, которые предписывают жителям страны оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: обязательных покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или поездок на заправку автомобиля.

Среди мер, объявленных Национальным советом безопасности, был также запрет на поездки за границу, в которых нет острой необходимости.

Разъяснялось, что Бельгия не закрывает своих границ внутри ЕС, но перемещаться без важной причины на шенгенском пространстве не рекомендовано.