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Правительство обнулит таможенные пошлины на лекарства и медицинские изделия

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал план по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Как сообщает «Фармацевтический вестник», документ предусматривает обнуление ввозных пошлин для лекарств и медицинских изделий. Соответствующий акт правительство РФ и Евразийская экономическая комиссия подготовят 30 марта 2020 года.

Таможенные пошлины на поставки лекарств различаются для разных товарно-номенклатурных групп (ТНВЭД) и составляют от 2 (вакцины) до 12% (витаминно-минеральные комплексы). Отдельные препараты и вовсе не облагаются пошлинами. В частности, инсулины.

План предусматривает также «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, но без выпуска отдельного нормативного акта. О том, как идет импорт товаров первой необходимости, Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг будут готовить ежемесячный доклад.

«83% всего денежного объема поставок лекарственных препаратов проходит по 3%-ной ставке. В том числе все препараты, которые Минздрав рекомендовал для лечения коронавируса. Очевидно, что пошлины будут обнулять не по всем препаратам, а только тем, которые прямо или косвенно могут применяться в ходе лечения коронавируса. Трехпроцентная скидка, конечно, приятная, но глобально для улучшения ситуации с доступностью лекарств это, можно сказать, ничего», – прокомментировал инициативу директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Напомним, распоряжением правительства РФ № 635-р от 10 марта 2020 года временно ограничен въезд в Россию иностранцев. Исключение сделано для водителей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.