В России и мире

«Аэрофлот» приостановил полеты в Индию, Швецию и Финляндию

«Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса приостанавливает рейсы в ряд стран, включая Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию, сообщается на сайте компании.

«Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в… Дели (Индия) с 22 по 28 марта 2020 года, Хельсинки (Финляндия) с 23 марта по 2 апреля 2020 года, Стокгольм (Швеция) с 23 марта по 17 апреля 2020 года, Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Загреб (Хорватия) с 24 марта по 19 апреля 2020 года, София (Болгария) с 27 марта по 17 апреля 2020 года, Афины (Греция) с 24 марта по 18 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство «Прайм», авиакомпания также сокращает количество рейсов в Берлин, Брюссель, Амстердам.

При этом «Аэрофлот» с понедельника возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту.

Напомним, Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов.