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В продуктовых магазинах появится оплата по лицу

Опасность распространения COVID-19 через денежные купюры и карты может стимулировать развитие биометрии. Оплата товаров с помощью лица уже начала тестироваться в продуктовых магазинах — первыми такую возможность при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) предоставили ВТБ в супермаркетах «Лента». Также такой эксперимент с несколькими торговыми сетями прорабатывает Промсвязьбанк, пишут «Известия».



Фото: vp.ru

Внедрить биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе ВТБ планирует уже в середине 2020-го. Промсвязьбанк пилотные проекты планирует запустить в начале 2021 года. В Ак Барс Банке также заявили, что тестируют функционал лицевого эквайринга, а появиться для пользователей он может уже до конца 2020 года.

В перспективе, владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать «пластик», деньги или телефон.

Биометрическая оплата сокращает время обслуживания клиента с 20 до пяти секунд. Кроме того, она позволяет при оплате сразу начислять баллы по программам лояльности и подтверждать возраст покупателя, если он оплачивает, например, алкогольный напиток.

В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код. Клиент также сможет оплатить лицом покупку в интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр, вместо длительного заполнения реквизитов карты.

Стоит отметить, что технология оплаты с помощью лица дорогая и сложная: она требует установки дополнительного оборудования, при этом не позволяет торговой точке избавиться от классической инфраструктуры для приема карт.