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Новый антирекород коронавируса - почти 800 умерших за сутки в Италии

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек, сообщает ТАСС.

При этом глава местного департамента гражданской защиты Анджело Боррелли уточнил, что они не делят 793 умерших на умерших «с коронавирусом» и умерших «от коронавируса».

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.

К действующему с 10 марта строгому карантину и запрету на передвижение населения без веской причины добавился запрет на прогулки и занятие спортом на открытом воздухе. Власти вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина. Местные власти также вводят отдельные ограничительные меры. Так, губернатор области Венето Лука Дзайя распорядился закрывать супермаркеты по воскресеньям.