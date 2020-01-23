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Три четверти бюджета страны расходуется нецелесообразно - Счетная палата РФ

В 2019 году Счетная палата провела 319 проверок расходования бюджетных денег, сообщил в своем годовом отчете главный аудиторский орган страны. Аудиторы выявили нарушения на 884,6 млрд рублей. Более трети этой суммы (316,1 млрд рублей) - результат неправильного ведения бухгалтерского учета и некорректной отчетности. Остальные же с полтриллиона с лишним приходятся на более серьезные нарушения, пишет журнал «Эксперт Онлайн».

На первом месте среди допущенных ошибок - грубое нарушение правил финансовой отчетности. Из-за искажения суммы в любой строке документа не менее, чем на 10% общий объем нарушений достиг 292 млрд рублей. Из-за некорректной инвентаризации набежало ошибок на 17 миллиардов, а перепутанные цифры в смежных строках бухгалтерских отчетов дали еще 6 млрд рублей.

«Такое количество нарушений (всего 541) говорит о недостаточно качественном управлении бюджетными средствами, выделенными на достижение государственных целей. Кроме того, это может свидетельствовать о необходимости совершенствовать правила, разработанные в Российской Федерации для эффективного ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности», - отмечается в отчете СП.

Просчеты бухучета привели к нарушениям в сфере управления и распоряжения госсобственностью на 106,2 млн рублей. Причем по большей части проблема - в некорректной постановке имущества на учет.

На нарушения в сфере госзакупок приходится 27% от общего объема. В деньгах - это 237,3 миллиарда рублей. Чем грешат нарушители? В первую очередь - существенным изменением условий контрактов, выполнением их позже установленного срока и недостоверной информацией, предоставленной в реестр. С денежной точки зрения наибольший ущерб нанесло некорректное обоснование и определение начальной цены контракта, заключенного с единственным поставщиком.

Анализ и контроль формирования и исполнения бюджета выявил третью ключевую проблему, стоимостью в 217,5 млрд рублей. Это примерно четверть от общей суммы нарушений. «Значительная часть этого объема денег появилась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия. Например, один из органов власти не завершил строительство в срок, нарушив свои обязательства, что и привело к необоснованным расходам», - пояснили в Счетной палате.

Еще одна сторона бюджетной медали: Счетная палата выявила нецелевое использование денежных средств на сумму 294,2 млн рублей при использовании субсидий на выполнение государственных заданий в бюджетных учреждениях.

Еще в декабре 2019 года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о результатах анализа реализации национальных проектов. Общий уровень исполнения расходов по ним, по итогам 2019 года, составил 91,45% или 1600,38 млрд рублей. В лидерах оказались «Наука», «Культура», «Здравоохранение». В аутсайдерах - «Цифровая экономика» и «Экология».

В СП отмечают, что отечественные нацпроекты - неотъемлемая часть госпрограмм. Но это сопряжено с целым комплексом проблем. Главная - слишком сложная схема. В структуру одной госпрограммы, к примеру, включено до 5 нацпроектов. При этом одни национальный проект может входить в десяток госпрограмм. То есть цели и задачи и тех и других толком не согласованы. Более того, почти по всем проектам встречаются ситуации, когда их показатели ничего не говорят о том, достигнута ли все-таки цель.

Оценивать работу по нацпроектам аудиторы до сих пор могут только по планам реализации и объемам освоенных бюджетных средств. Но есть и еще одна проблема: большинство целевых показателей вычисляются по итогам года. А 90% запланированных результатов приходятся на IV квартал. В итоге в течение года отслеживать процесс практически невозможно.