В России и мире

Росавиация приостановила авиасообщение почти со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В ведомстве отметили, что исключение составят рейсы между Москвой и столицами, а также чартерные перелеты для возвращения россиян домой.

Как долго будет действовать ограничение, не уточняется.

В Росавиации также сообщили, что за прошедшую неделю, из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек, из них 4547 иностранных граждан. За 20 и 21 марта – доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы.

Вчера и сегодня авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Сибирь» доставлены пассажиры из Венгрии, Испании, Кипра, Молдавии, Австрии, Черногории. На гуманитарном рейсе из Лиссабона авиакомпании «Аэрофлот» 22 марта перевезено 289 пассажиров.

Такие рейсы будут также выполнены 24 и 26 марта.

Участники совещания обсудили возможные пути решения доставки россиян из Индонезии, Филиппин, Египта, Тайланда, стран Латинской Америки.