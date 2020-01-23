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Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича.

По данным службы гражданской защиты, катаклизм случился 22 марта, в 06:43 по местному времени (08:43 мск). Эпицентр располагался в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров. После первого толчка 5,3 балла по шкале Рихтера последовали еще несколько, но меньшей силы.

В результате землетрясения пострадал 15-летний подросток, на которого упала часть фасада. Он находится в реанимации в критическом состоянии.

Армия и экстренные службы устраняют последствия. Материальный ущерб, нанесенный городу, пока не оценили.

По информации местных СМИ, жители некоторых районов Загреба остались без воды и электричества. Кроме того, представитель католического епископата сообщил, что «отломился верх южной башни Загребского кафедрального собора», также пострадали еще две церкви в черте города.

Фото из открытых источников