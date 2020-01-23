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У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Об этом он объявил в Facebook, пишет Лента.ру.

«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19, коронавирус. Я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», - написал он.



Фото: Placido Domingo, Facebook

Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют хорошо, однако у самого Доминго был кашель и поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.

Артист призвал поклонников следовать всем рекомендациям по профилактике коронавируса: часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможно оставаться дома.

Пласидо Доминго - один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.