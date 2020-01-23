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Россия отправила медиков и оборудование в Италию на борьбу с коронавирусом

По инициативе Владимира Путина в Италию на борьбу с коронавирусом направлены вирусологи, военные медики и специальное оборудование, сообщает Министерство обороны. Всего будет направлено 9 самолетов со 100 специалистами-вирусологами и 8 бригадами врачей.

«Самолеты доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) передовые группы военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий», - пояснили в ведомстве.

Военная техника вылетает в Италию с наклейками «Из России с любовью».

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром под Римом встречать самолеты с медиками и оборудованием из РФ.

Напомним, Распространение вируса нового типа в Италии привело к огромному количеству смертей, которое увеличивается ежедневно. Так, за последние сутки вирус унес жизни 793 граждан Италии. Общее число погибших в стране с начала появления COVID-19 достигло 4825 человек. Количество выздоровевших на данный момент — 6072 пациента. Всего заболевших — 53 578 человек.

Фото Минобороны.