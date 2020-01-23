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Осужденный за харассмент голливудский продюсер заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом, сообщили официальные представители тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, Об этом пишет РБК со ссылкой на алабамскую новостную службу CNHI.

Харви Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где у него и подтвердили положительный результат на коронавирус. Эту информацию представители исправительного учреждения сообщили газете Niagara Gazette, издаваемой в нью-йоркском Ниагара-Фолс. Источник Daily Mail также заявил, что тестирование показало коронавирус у Вайнштена и его отправили на карантин.



Собеседники CNHI сообщили, что Харви Вайнштена изолировали в день рождения 19 марта (ему исполнилось 68 лет). В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, добавили ее представители.



Суд объявил приговор Вайнштейну 11 марта. До этого присяжные признали его виновным по двум пунктам из пяти предъявленных: в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера (максимальный срок за это - 25 лет тюрьмы). Харви Вайнштейну снизили продолжительность его заключения, однако адвокаты опасались, что с учетом его возраста он может не пережить этот срок. Через несколько часов после приговора Харви Вайнштейна госпитализировали с болями в груди. CNN отмечал, что это не первый раз, когда он попал в больницу - у продюсера проблемы с сердцем и спиной.



Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией можно заразиться в любом возрасте, однако пожилые люди и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, входят в группу риска. Накануне о заражении коронавирусом сообщил 79-летний оперный певец Пласидо Доминго, также известный по обвинениям в харассменте.



К 23 марта коронавирусом во всем мире заразились свыше 329 тыс. человек, по подсчетам SCMP. Более 14 тыс. погибли из-за вызываемого им заболевания.