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Самолеты Минобороны России с вирусологами прибыли в Италию

Российские военные самолеты в ночь на понедельник приземлились на авиабазе под Римом в рамках помощи Италии в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ближайшие часы ожидается прибытие остальных самолетов. Они доставляют восемь российских врачебных бригад, около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом стало известно в субботу после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия «лидирует» в Европе по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Италии от коронавируса умер 651 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.