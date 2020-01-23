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Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Как пишет Газета.ру, новые правила вступают в силу 26 марта, их действие продлится до 14 апреля 2020 года. Для компенсации расходов, связанных с режимом самоизоляции, пожилые и хронические больные москвичи получат материальную помощь в размере 4 000 рублей, говорится в сообщении.

Также временно отменено взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг. Кроме того, операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у лиц, находящихся на домашнем режиме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.