В России и мире

«Евровидение» могут перевести в режим онлайн

Организаторы конкурса «Евровидение» рассматривают возможность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Европейский вещательный союз.

Возможно, «Евровидение» пройдет не в соревновательном формате. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена».

«Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.