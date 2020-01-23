В России и мире

Ответственность за нарушение режима карантина намерены усилить в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал в понедельник просьбу главы Роспотребнадзора Анны Попоповой об усилении ответственности за нарушение режима карантина, сообщает ТАСС.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», - сказал он, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ, в ответ на просьбу главного санитарного врача.

Ранее в «Единой России» анонсировали внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах.