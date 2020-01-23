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В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в супермаркете с тележкой с вином и туалетной бумагой. Об этом сообщает издание RTL.

Портал восхитился тем, как политик пришла в магазин одна, «в тяжелые времена коронавируса». СМИ обращает внимание на содержимое корзины политика: там лежит гель для душа, пачка туалетной бумаги и четыре бутылки вина. Отмечается, что она надела тот же брючный костюм, что и во время официальных выступлений.

Утверждается, что Меркель постоянно ходит на берлинский рынок HIT Ullrich. Там ее тоже замечают без сопровождения других людей. «Остается только надеяться, что ей удалось сохранять безопасное расстояние в два метра», - указывают журналисты.