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Сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, вернувшуюся из Италии

Жительница Москвы не стала соблюдать режим самоизоляции после возвращения из Италии, как это предписывают правила, и отправилась в салон красоты, сообщает Mash. Пока ей делали маникюр, она решила похвастаться поездкой.

Эффект получился для 26-летней клиентки салона неожиданным: его сотрудники вызвали полицию.

Telegram-канал уточняет, что коронавируса у задержанной не обнаружили.

Сейчас всем возвращающимся из Европы предписывается пройти двухнедельный карантин. Однако не все соблюдают эти правила, надеясь на «авось» и рассчитывая, что об их поездке все равно никто не узнает.

Напомним, недавно из-за своей халатности лишилась должности главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Специалист в начале марта ездила в Испанию, а после возвращения в Россию не стала соблюдать карантин. Женщина продолжала читать лекции в университете, посещать иные общественные места. Спустя некоторое время ее госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

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Кроме потерянной должности Санниковой придется ответить перед судом. В отношении экс-инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело. Она обвиняется в халатности и сокрытии информации.