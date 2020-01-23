Сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, вернувшуюся из Италии

Жительница Москвы не стала соблюдать режим самоизоляции после возвращения из Италии, как это предписывают правила, и отправилась в салон красоты, сообщает Mash. Пока ей делали маникюр, она решила похвастаться поездкой.
Эффект получился для 26-летней клиентки салона неожиданным: его сотрудники вызвали полицию.
Telegram-канал уточняет, что коронавируса у задержанной не обнаружили.
Напомним, недавно из-за своей халатности лишилась должности главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Специалист в начале марта ездила в Испанию, а после возвращения в Россию не стала соблюдать карантин. Женщина продолжала читать лекции в университете, посещать иные общественные места. Спустя некоторое время ее госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.
Кроме потерянной должности Санниковой придется ответить перед судом. В отношении экс-инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело. Она обвиняется в халатности и сокрытии информации.