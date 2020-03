В России и мире

Предком человека мог быть первобытный червяк - ученые

Червякообразное существо, размером меньше рисинки, копошившееся на морском дне в поисках мертвой органики около 555 миллионов лет назад, могло быть эволюционной предтечей большинства ныне живущих животных, включая человека. Как сообщает Reuters, к такому выводу пришли американские ученые, которые объявили о найденных в австралийском буше следах существа, получившего название Ikaria wariootia. По их словам, оно является одним из самых важных найденных первобытных животных. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Источник: Sohail Wasif/University of California Riverside/Handout via REUTERS

Вероятно, это один из самых ранних найденных на сегодня представителей обширной группы, известной как билатеральные: двусторонне-симметричный организм, у которого есть перед и зад, рот и анус, а также кишечник, соединяющий их и перерабатывающий пищу, сказал палеонтолог и ведущий автор исследования из Национального музея естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне Скотт Эванс.

Появление подобной формы тела во время эдиакарского периода стало поворотным моментом в эволюции жизни на Земле, проложив путь таким существам, как рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, морские звезды, моллюски, насекомые и так далее.

К небилатеральным существам относятся губки, кораллы, морские анемоны и медузы.

«Происхождение и раннее развитие билатеральных - это большой вопрос для эволюционных биологов и палеобиологов, разумеется, потому что, мы - билатеральные. Это естественный порыв - узнать, как появились наши предки и как они выглядели», - сказала профессор геологии Калифорнийского университета в Риверсайде и соавтор исследования Мэри Дроузер.