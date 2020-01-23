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В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Петербургский Роспотребнадзор запретил плановые мероприятия в больницах и клиниках города, следует из опубликованного постановления, пишет «Росбалт».

Ограничения объяснили борьбой с коронавирусом и ввели до 30 апреля. Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.

Ограничены диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация, восстановительное и санаторно-курортное лечение - также в рамках плана.

Поликлиники обязали отдать приоритет лихорадящим больным, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, а также пожилым людям от 60 лет. Таким образом, будет организована дополнительная помощь на дому.

Больных пневмонией будут проверять на коронавирус. Отдельно специалисты изучат умерших с подобными симптомами.

Роспотребнадзор отдельно обратил внимание на обеспеченность лечебных учреждений средствами респираторной защиты, дезинфекторами, персоналом. Ведомство попросило обеспечить должный температурный режим, проветривания и обеззараживание в клиниках.