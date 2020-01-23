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У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу, пишет Лента.ру.

Принцу Чарльзу 71 год. Он старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.

По данным британского издания Sky принц самоизолировался в Шотландии с герцогиней Корнуолл, у которой отрицательный результат на коронавирус.

«У него были легкие симптомы заболевания, но в остальном он добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома. В соответствии с рекомендациями правительства и врачей, принц и герцогиня в настоящее время находятся в самоизоляции дома в Шотландии», - сообщают источники, близкие к дворцу.