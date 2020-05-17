Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучная самоизоляция
герои псковской железной дороги
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Тепло ль тебе, девица?
Пушкинский фестиваль онлайн
Недооцененный город
Рейтингомер: о логике и справедливости
 
 
 
ещё В России и мире 17.05.2020 16:5013 Путин назвал Россию отдельной цивилизацией 24.05.2020 15:210 Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике 24.05.2020 07:029 Посольство РФ потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина 23.05.2020 11:260 Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки 22.05.2020 22:520 В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение 22.05.2020 22:180 Российский миллиардер из списка Forbes заразился коронавирусом в СИЗО
 
 
 
Самое популярное 22.05.2020 09:160 Внесен законопроект о возврате старого пенсионного возраста 21.05.2020 08:565 В Псковской области скончался десятый пациент с коронавирусом 22.05.2020 01:476 В Псковской области подтвержден 541 случай заболевания коронавирусом 21.05.2020 16:555 Молодой пскович скончался от коронавируса из-за позднего обращения к медикам 21.05.2020 11:255 Оппа, Ганзастрой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике

24.05.2020 15:21|ПсковКомментариев: 0

Лидер КНДР провел встречу по вопросам ядерного сдерживания. До этого он в последний раз принимал участие в официальном мероприятии 1 мая. Ким Чен Ын не впервые за последние полгода пропадает из поля зрения СМИ. 

Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает Bloomberg, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике. В свою очередь, южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая.

Совещание было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживанию войны средствами внутренней и внешней политики», сообщает ЦТАК.

Участники заседания предложили новую стратегию для усиления ядерного сдерживания, сообщает агентство. В чем именно она заключается, не уточняется. Кроме того, как пишет ЦТАК, «были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии». По итогам заседания Ким Чен Ын подписал семь документов, в том числе приказы о реорганизации структуры военного командования.

На то, что лидер КНДР уже три недели не появлялся на публике, обратили внимание власти Южной Кореи. Ким Чен Ын также отсутствовал на публике в течение 21 дня в январе, а затем надолго пропал из поля зрения СМИ в апреле. Южнокорейские, американские и японские СМИ связывали это с плохим самочувствием Ким Чен Ына на фоне перенесенной им операции.

Позднее разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не подтверждены. По данным спецслужб, лидер КНДР мог долго отсутствовать в публичном пространстве из-за работы над внутренними вопросами, которые в том числе касаются пандемии коронавируса.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, надо ли отменить с этого года ЕГЭ?
В опросе приняло участие 998 человек
24.05.2020, 19:290 В апреле в России выросла розничная продажа вина и водки 24.05.2020, 19:000 Великолучане жалуются на отсутствие мусорных контейнеров на кладбище «Боровицы» 24.05.2020, 18:400 В Псковской области задержаны несколько нетрезвых водителей 24.05.2020, 18:132 В «Единой России» опровергли слухи об уходе Медведева на пост спикера Думы
24.05.2020, 17:560 Завтра в Псковской области ожидается небольшой дождь 24.05.2020, 17:330 Квадрокоптер подключили волонтеры к поискам девочки в Псковском районе. ВИДЕО 24.05.2020, 17:140 Пожар случился в квартире на улице Яна Фабрициуса в Пскове 24.05.2020, 16:460 Доследственную проверку проводит СК по факту пропажи трехлетней девочки под Псковом
24.05.2020, 16:440 В Пскове прошел этап топографической игры «По местам бессмертного подвига» 24.05.2020, 16:152 Вопрос о самостоятельных прогулках для несовершеннолетних в Псковской области могут рассмотреть на следующей неделе 24.05.2020, 15:560 Около 150 добровольцев приехали на поиски трехлетней девочки в Псковский район 24.05.2020, 15:460 Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
24.05.2020, 15:210 Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике 24.05.2020, 14:590 В Палкинском районе пьяный водитель из Мурманска съехал в кювет и врезался в столб 24.05.2020, 14:440 Глава Великолукского района: Письменное слово позволяет передавать из поколения в поколение идеи добра 24.05.2020, 14:150 Молоко «Прасковья Молочкова» можно приобрести дешевле в магазинах сети «Пятерочка»
24.05.2020, 13:471 К поискам трехлетней девочки в Псковском районе подключились водолазы 24.05.2020, 13:420 В Псковской области пресечены попытки незаконно провести в РФ комбикорм и яблоки 24.05.2020, 13:250 Пенсионерка из Куньи ушла из дома рано утром и до сих пор не вернулась 24.05.2020, 13:150 Петербуржец подал заявку на чемпионат России по воздухоплаванию в Великих Луках
24.05.2020, 13:008 Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области выросло до 590 человек 24.05.2020, 12:440 Фотофакт: Жители Печор жалуются на мусор, оставленный торговцами после ярмарки 24.05.2020, 12:390 В Минобрнауки планируют завершить зачисление в вузы в августе 24.05.2020, 12:161 В Великих Луках появится тренажерный зал под открытым небом
24.05.2020, 11:500 В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом 24.05.2020, 11:260 С начала года в ДТП в Псковской области пострадали 22 ребенка 24.05.2020, 10:570 Озвучена зарплата комплектовщика в Пскове  24.05.2020, 10:3113 Минздрав: Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95% населения
24.05.2020, 10:130 В Дновском районе выловили медвежонка-сироту 24.05.2020, 10:063 Комиссию при оплате ЖКУ собираются отменить 24.05.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом 24.05.2020, 09:392 Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов
24.05.2020, 09:154 В районе садового товарищества Кебь пропал трехлетний ребенок 24.05.2020, 09:000 «Михайловское» приглашает на online-программу ко Дню славянской письменности и культуры 24.05.2020, 07:029 Посольство РФ потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина 23.05.2020, 23:050 Глава инфоцентра по коронавирусу объяснил, как толковать статистику
23.05.2020, 22:330 «Экопром» установил контейнеры для ТКО у нового дома в Пскове 23.05.2020, 22:1610 Почти 800 псковичей пройдут курс волонтера Конституции 23.05.2020, 22:000 Пропавшего прошлым летом мужчину ищет полиция Великих Лук 23.05.2020, 21:421 Религиозные организации освободили от налогов на время пандемии
23.05.2020, 21:240 Новые аттракционы устанавливают в парке культуры Великих Лук. ФОТО 23.05.2020, 21:030 Регулярно дезинфицировать телефон советуют в Роспотребнадзоре 23.05.2020, 20:430 Ипотека под 6% для молодых семей может быть расширена 23.05.2020, 20:211 Совфед предложил включать в стаж время службы по призыву
23.05.2020, 20:021 Хранившийся более 100 лет сундук передан в изборский музей 23.05.2020, 19:420 В Госдуме оценили перспективу снижения пенсионного возраста 23.05.2020, 19:210 Эдуард Белов о самом «горячем» комитете Псковской гордумы, крике ради пиара и «чуть-чуть подзабытых» окраинах 23.05.2020, 19:000 Футболист сборной России заразился коронавирусом
23.05.2020, 18:420 Митрополит Тихон поделился своим видением проблемы Апокалипсиса. ВИДЕО 23.05.2020, 18:212 Псковский канал по ситуации с коронавирусом сообщает о заболевшем работнике «горячей линии» 23.05.2020, 18:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом 23.05.2020, 17:500 Интерактивные тренировки проводят великолучане в самоизоляции. ВИДЕО
23.05.2020, 17:331 25 млрд рублей получит терпящий убытки российский автопром 23.05.2020, 17:163 Судимые за многократное нарушение закона о митингах не смогут избираться в депутаты 23.05.2020, 17:001 Назван средний заработок водителя большегруза в Пскове 23.05.2020, 16:400 Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
23.05.2020, 16:250 С 25 мая изменится схема движения на Рижском проспекте в Пскове 23.05.2020, 16:090 Захватчика отделения банка в центре Москвы задержала полиция 23.05.2020, 15:540 Президент России подписал закон о дистанционном голосовании 23.05.2020, 15:360 До +20 обещают псковские синоптики в воскресенье
23.05.2020, 15:190 Последний звонок для российских школьников пройдет в онлайн-режиме 25 мая 23.05.2020, 15:032 Временно освободить ТЦ от налога на имущество предложили российские сенаторы 23.05.2020, 14:452 Псковский губернатор: Два месяца простоя обойдутся для экономики области примерно в 6 млрд рублей 23.05.2020, 14:330 Михаил Ведерников о дистанционном образовании: На сегодня это не система, а исключение
23.05.2020, 14:210 Псковичей будут штрафовать за шашлыки на балконах и в гаражах 23.05.2020, 14:051 Отклики только положительные - Жанна Малышева рассказала о реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области 23.05.2020, 13:510 Программу майского фестиваля хлеба утвердили в Пушкинском заповеднике 23.05.2020, 13:330 Штраф за езду в пьяном виде заплатил великолучанин после ареста всех счетов
23.05.2020, 13:170 Жителей Пыталово просят правильно утилизировать защитные маски 23.05.2020, 13:000 Звук создан дирижером: к юбилею Николая Хондзинского 23.05.2020, 12:420 Путин поручил проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС 23.05.2020, 12:260 Карельский театр покажет спектакль, в котором псковские школьники узнают себя
23.05.2020, 12:119 Законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады разработают в России 23.05.2020, 11:540 Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов 23.05.2020, 11:400 В Пскове устанавливается личность женщины, найденной мертвой на улице 23.05.2020, 11:260 Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.