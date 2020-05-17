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Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии коронавируса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сторонники голосования по почте пытаются фальсифицировать выборы под прикрытием защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам главы Белого Дома, США не могут полностью перейти на голосование по почте.

«Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают их (бюллетени) из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и «заставляют» людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые (избиратели) отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать COVID для этой аферы», - заявил американский лидер.

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Процедура голосования утверждается властями каждого штата страны в отдельности. В ряде штатов оно уже проводится только по почте, а в некоторых - только лично. При этом в большинстве разрешены оба способа. За расширение голосования по почте уже выступили в некоторых штатах, указывая, в частности, на то, что так будет лучше с точки зрения защиты от COVID-19.