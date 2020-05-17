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Стали известны цены на новые модели iPhone

Портал Tom's Guide обнародовал цены на новые модели iPhone компании Apple.

Предполагается, что новые гаджеты будут в четырех вариантах - iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).

Они будут оснащены OLED-дисплеями, а также будут работать в сетях 5G.

По данным портала, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов (46-54 тысячи рублей), iPhone 12 — от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей), Pro Max – до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).

При этом точная дата презентации смартфона пока неизвестна из-за ситуации с коронавирусом.