Создать вакцину от коронавируса невозможно - эксперт-патолог

Российские ученые объявили, что в конце июня уже намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. К этому времени должны быть получены результаты ее специфической активности и безопасности на чувствительных животных, а также разрешение Минздрава России. Владимир Путин выразил надежду, что отечественную вакцину против COVID-19 зарегистрируют уже в сентябре.
Однако патолог Жанна Шмидт, сотрудник одного из западногерманских университетов, в интервью «МК» поделилась мнением, что создание вакцины от коронавируса невозможно, по крайней мере, в ближайшее время.
Специалист подчеркнула, что сегодня никто не может предсказать, что произойдет, если в качестве профилактики использовать живой ослабленный вирус.
«Самая главная причина массового тестирования на антитела, как мне кажется, это поиск практического подтверждения гипотезы о том, что может формироваться коллективный иммунитет, то есть что уже существует большое количество бессимптомных носителей, а также перенесших заболевание в легкой форме. Но, как показывает опыт некоторых стран, где такие опыты проводились, коллективного иммунитета к COVID-19 нет. Даже у самого переболевшего не факт, что он сформировался», - добавила Жанна Шмидт.
Добавим, что в ВОЗ сегодня также заявили, что о том, что перенесенный коронавирус защищает от COVID-19, все еще не подтверждена.
«Лично мое мнение, что никакой вакцины не будет, но будет найдена эффективная терапия. В мире появятся лекарственные препараты, которые подарят надежду», - заключила Жанна Шмидт.