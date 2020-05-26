В России и мире

Создать вакцину от коронавируса невозможно - эксперт-патолог

Российские ученые объявили, что в конце июня уже намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. К этому времени должны быть получены результаты ее специфической активности и безопасности на чувствительных животных, а также разрешение Минздрава России. Владимир Путин выразил надежду, что отечественную вакцину против COVID-19 зарегистрируют уже в сентябре.

Однако патолог Жанна Шмидт, сотрудник одного из западногерманских университетов, в интервью «МК» поделилась мнением, что создание вакцины от коронавируса невозможно, по крайней мере, в ближайшее время.

«Думаю, это нигде невозможно. Дело в том, что геном вируса кодируют белки, которые действуют на врожденный иммунный ответ и провоцируют небезызвестный цитокиновый шторм. А вакцина должна стимулировать определенный иммунный ответ. Этот вирус действует на клетку, обманывая ее. В его геноме есть домены-коды, которые способствуют исправлению ошибки в репликации, и мы пока не можем найти способ блокировки энзима, участвующего в данном процессе. Ранее в России были попытки создать вакцину против коронавируса свиней, не этого штамма, а другого, но все они закончились неудачно. Нейтрализующие антитела оказывались слишком токсичными, участвовавшие в опытах животные погибли. Из этого может следовать, что терапия, при которой используется плазма переболевших ковидом, также способна повлиять негативно, а в крайних случаях привести к летальному исходу», - высказалась она.

Специалист подчеркнула, что сегодня никто не может предсказать, что произойдет, если в качестве профилактики использовать живой ослабленный вирус.

«Самая главная причина массового тестирования на антитела, как мне кажется, это поиск практического подтверждения гипотезы о том, что может формироваться коллективный иммунитет, то есть что уже существует большое количество бессимптомных носителей, а также перенесших заболевание в легкой форме. Но, как показывает опыт некоторых стран, где такие опыты проводились, коллективного иммунитета к COVID-19 нет. Даже у самого переболевшего не факт, что он сформировался», - добавила Жанна Шмидт.

Добавим, что в ВОЗ сегодня также заявили, что о том, что перенесенный коронавирус защищает от COVID-19, все еще не подтверждена.

«При ВИЧ есть иммунитет? Наличие антител в крови не гарантирует иммунитета. Из 176 добровольцев только у двоих антитела демонстрировали способность блокировать связь вирусного белка с человеческим АСЕ2 рецептором. При эксперименте у 26 из 176 после болезни появились антитела против рецепторного домена и Spike1 белка. Пока что мы видим: мягкое протекание болезни гарантирует почти полное отсутствие антител. При средней тяжести титры невысокие. Но абсолютно точно никто ничего не скажет», - отметила патолог.

«Лично мое мнение, что никакой вакцины не будет, но будет найдена эффективная терапия. В мире появятся лекарственные препараты, которые подарят надежду», - заключила Жанна Шмидт.