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Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса с прививкой от гриппа

Израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим, профессор Яков Беркун сравнил прививку от коронавируса с вакциной от гриппа. Схожесть двух препаратов будет заключаться в облегчении симптомов протекания COVID-19, при этом на 100% защиту от нового вируса рассчитывать не стоит, заявил он.

По его мнению, торопиться с массовым внедрением вакцины от COVID-19, разработку которой сейчас ведут десятки исследовательских лабораторий по всему миру, не следует, поскольку велик риск побочных эффектов, отметил врач.

По его словам, современные технологии позволяют серьезно сократить время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Если раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, то теперь счет идет на месяцы и считанные годы. «В случае с эпидемией SARS в начале 2000-х считалось, что быстро нашли и разработали прививку, а проверка тогда длилась около пяти лет. А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна», - цитирует профессора РИА Новости.

В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к нежелательным последствиям, иммунолог привел историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, случившуюся около 10 лет назад. Начав массово прививать от вируса, вызывающего тяжелый гастроэнтерит, врачи столкнулись с опасными последствиями.

«Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле - он к тому моменту уже прошел первую и вторую фазу испытаний, - а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости - ред.) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - предостерег Яков Беркун.

В настоящее время поиск вакцины ведут десятки научных лабораторий по всему миру. По словам иммунолога, на сегодня уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet. На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.

«Главное - она (вакцина - ред.) показала отсутствие серьезных побочных явлений во-первых, во-вторых, доказана иммуногенность препарата - 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была. Они увидели, что через две недели после прививки был клеточный ответ, а через четыре недели был максимальный уровень антител. И это схожая реакция с тем, как протекает настоящее заболевание», - рассказал врач и добавил, что не слышал о российских лабораториях, продвинувшихся дальше этого этапа.