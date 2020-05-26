В России и мире

Более половины россиян назвали себя счастливыми

46% россиян удовлетворены состоянием своего здоровья, 61% жителей страны назвали себя счастливыми. Такие данные по итогам международного исследования приводят холдинг «Ромир» и аналитическая компания GlobalNR.

Определенно высоко свое здоровье оценили 5% российских респондентов, 41% относительно доволен. В Германии показатель здоровья схожий — 49%, ниже собственное самочувствие оценивают граждане Южной Кореи (36%), пишет газета «Известия».

Самыми счастливыми странами оказались Индия, Таиланд и Бразилия, а самой «несчастной» — Южная Корея.

Как отметил президент «Ромира» Андрей Милехин, в новом исследовании аналитики полагались на самоидентификацию респондентов. Падение индексов чаще всего можно объяснить двумя факторами: отсутствием наблюдаемой динамики улучшения здоровья и ощущением несправедливости по отношению к себе. По его словам, стремление к чему-то большему и лучшему позволяет гражданам критически оценивать нынешнее состояние счастья.