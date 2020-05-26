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В России и мире

Трамп разорвал отношения с ВОЗ

29.05.2020 23:08|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он заявил об этом в пятницу, 29 мая, выступление транслировал Белый дом, передает ТАСС.

США окончательно прекращают финансирование ВОЗ и перенаправят средства «на другие нужды».

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов. Американский президент отметил, что Вашингтон сообщал, какие реформы необходимо осуществить. По словам Трампа, США намерены перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 миллионов долларов в год, которые ранее выделяли в адрес ВОЗ.

Как отмечает «Лента.ру», ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подозревает главу ВОЗ Тедроса Адхана в тесных связях с Пекином еще до вспышки коронавирусной инфекции.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках. 16 мая США сообщили о готовности предоставлять материальную помощь организации в том же объеме, в каком это делает Китай.

Источник: Псковская Лента Новостей
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