В России и мире

Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина о батуте и космосе

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время пресс-конференции по итогам успешного запуска космического корабля Crew Dragon вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина шестилетней давности и заявил, что «батут работает».

В 2014 году Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера и курировавший космонавтику, после введения санкций США в отношении российской космической отрасли предложил в Twitter доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута, пишет РБК.

Вспомнив эту шутку, Маск добавил, что она внутренняя, а пилотируемым кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество.

Первый за девять лет пилотируемый запуск США состоялся вечером 30 мая по московскому времени: с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовал разработанный SpaceX многоразовый корабль Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9.

Спустя несколько минут экипаж из двух астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли - вышел на орбиту. Через 19 часов после этого они должны пристыковаться к МКС.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев назвал запуск Crew Dragon открытием дополнительных возможностей для международной космической программы.