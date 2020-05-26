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Дмитрий Песков: Решение об открытии границ для иностранцев пока не принималось

Решение об открытии российских границ для иностранных граждан пока не принималось, однако режим закрытых границ на гостей парада Победы не распространяется, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что «режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне».