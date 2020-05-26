В России и мире

Турция и Россия будут вместе создавать вакцину от коронавируса

Россия и Турция будут вести совместную работу над созданием лекарства и вакцины от коронавируса. С таким утверждением выступил во вторник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, сообщает ТАСС.

«Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над созданием лекарств и вакцин», - написал Коджа на своей странице в Twitter.