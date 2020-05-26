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Последний обед травоядного динозавра изучили ученые

03.06.2020 23:24|ПсковКомментариев: 0

Мумифицированный желудок раскрыл тайны рациона травоядных динозавров. Как сообщает «Популярная механика», более 110 миллионов лет назад 1 300 килограммовый динозавр Borealopelta Markmitchelli поужинал, а потом умер в море на территории нынешней Канады. Грустная история для животного обернулась настоящей радостью для ученых.

«Находка содержимого желудка динозавра чрезвычайно редка! Извлеченный орган из мумифицированного нодозавра является самым хорошо сохранившимся желудком динозавра, когда-либо найденным на сегодняшний день», — прокомментировал геолог Джим Бейсингер.

Предположений о том, что ели динозавры очень много, однако ученые все равно знают о рационе питания животных мало. Новое исследование приводит доказательства рациона больших травоядных динозавров. Эти находки замечательны тем, что они могут рассказать о взаимодействии динозавров с окружающей средой, детали, которые невозможно получить от скелета.

«Последняя трапеза нашего динозавра состояла в основном из листьев папоротника. 88% это были листья, а 7% стебли и ветки растения», — рассказывают ученые. «Когда мы исследовали под микроскопом тонкие срезы содержимого желудка, то были потрясены, увидев прекрасно сохранившийся растительный материал. В морских породах мы почти никогда не видим столь великолепной сохранности».

Досконально изучив растения, которыми питался динозавр, исследователи обнаружили, что животное было придирчивым едоком, предпочитая определенные папоротники и, избегая листья саговника и хвойных деревьев.

Также в желудке были найдены 48 палиноморфов (микрокаменелостей, таких как пыльца и споры), 26 клубней луковиц и папоротников, 13 голосеменных растений (в основном хвойных) и 2 покрытосеменных растения (цветы).

Кроме того, в желудке имеется значительное количество древесного угля от сожженных растений, что указывает на то, что животное проходило недавно сгоревший участок. Ученые говорят, что адаптация к экологии пожара является новой информацией для них.

Команда также обнаружила гастролиты, или желудочные камни, обычно проглатываемые животными, чтобы помочь пищеварению.

Источник: Псковская Лента Новостей
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