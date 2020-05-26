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К Google подан иск на 5 млрд долларов за сбор данных пользователей в режиме «инкогнито»

2 июня к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито». Иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе (штат Калифорния), сообщает «Коммерсант».

Иск подан от имени трех истцов, однако адвокаты намереваются добиться для него статуса коллективного. Истцы добиваются от Google через суд компенсации ущерба в размере от 5 тыс. долларов для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом «инкогнито». Как отмечают истцы в своем иске, Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager, а также другие приложения и расширения, в том числе установленные на смартфоны. Это, говорится в иске, позволяет Google узнавать информацию о друзьях пользователя, о его хобби, любимой еде, совершенных покупках и даже о самых «интимных и деликатных вещах», которые пользователь может искать в интернете. Google не имеет права «продолжать заниматься скрытым и несанкционированным сбором данных практически о каждом американце, имеющем компьютер или смартфон», подчеркивают истцы.

Google уже отреагировала на иск, утверждая, что компания намерена решительно отстаивать свою правоту в суде, тем более что пользователи были проинформированы о возможности сбора информации. «Как мы четко указываем каждый раз, когда вы открываете режим “инкогнито”, сайты могут иметь возможность собирать информацию о вашей активности в интернете»,— заявил официальный представитель компании.