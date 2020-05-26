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Придумана обувь для соблюдения социального дистанцирования

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает Metro.

55-летний Григор Луп из города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75. «Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — комментирует мастер.

По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра. В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (восемь тысяч рублей). Для их выполнения ему потребуется 16 дней.

По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.