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Экс-участник КВН умер от инсульта

Умер участник команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскеров. О его смерти сообщил в Facebook актер и участник этой же команды Вадо Коровин. Он же рассказал азербайджанскому изданию Trend Life о подробностях случившегося.

«Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить. Рауф был очень замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек», — сказал Коровин. Отмечается, что причиной смерти Аскерова стал инсульт, передает «Лента.ру».

«Парни из Баку» — азербайджанская команда КВН, созданная в 1988 году. Коллектив стал чемпионом сезона 1992 года, обладателем Летнего кубка 1995 года, победителем турнира десяти лучших команд клубов в 2000 году (чемпионом XX века).

«Парни из Баку» участвовали в официальных играх с 1991 по 2000 год.