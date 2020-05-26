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«Радикальные решения» по выходу из карантина анонсировали в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1» заявил, что на следующей неделе власти могут принять «радикальные решения» по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

По его словам, положительная динамика по коронавирусу в столице сохраняется, несмотря на введенные с 1 июня послабления. В городе выявляют все меньше случаев COVID-19, снизилась смертность и число тяжелобольных.

Сергей Собянин считает, что на следующей неделе можно будет сделать более серьезные шаги в вопросе снятия ограничений.

Как отмечает Газета.ру, ранее градоначальник заявил, что большая часть мер, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменена к 1 июля.

По последним данным, в Москве выявлено 191 тыс. случаев COVID-19, 2806 умерших пациентов. При этом общее число выздоровевших возросло до 97,3 тыс. человек.