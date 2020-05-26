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В России и мире

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн

08.06.2020 07:29|ПсковКомментариев: 0

Количество случаев заболевания коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

Согласно последним данным, заразились 7 000 046 человек, умерли 5,75% из них - 402 804. Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц, отметка в 3,5 млн была преодолена 4 мая.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США. Там, по подсчетам газеты The New York Times, COVID-19 заразились более 1 944 700 человек, умерли 5,67% из них - 110 200. Второе место занимает Бразилия, где, согласно последней информации, инфицированы 685 427 человек, умерли 5,44% из них - 37 312. На третьем месте находится Россия (467 673 человека заразились, умерли 1,25% из них - 5 859).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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