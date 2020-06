В России и мире

Неизвестный кладоискатель нашел сундук с «сокровищами Фенна»

Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США так называемые сокровища Фенна - сундук с драгоценностями, спрятанный там коллекционером и ветераном Вьетнамской войны Форрестом Фенном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

7 июня 89-летний Фенн сообщил, что с ним связался некий мужчина, который не хочет раскрывать свою личность, и объявил, что нашел бронзовый сундук с золотыми монетами, ювелирными изделиями, драгоценными камнями и другими ценными вещами общей стоимостью свыше 1 млн долларов. В подтверждение своих слов мужчина прислал фотографию сундука.

Фенн также сказал, что не знает этого мужчину, однако добавил, что кладоискатель смог найти сокровище в Скалистых горах благодаря стихотворению из автобиографии пожилого американца 2010 года «Страсть погони» (The Thrill of the Chase), в которой была зашифрована подсказка, где искать клад.

Фенн признался, что испытывает смешанные чувства по поводу того, что клад нашли: с одной стороны, ему радостно, с другой стороны, грустно, так как поиски, в конечном счете, завершились. Ранее он пояснял, что спрятал клад в Скалистых горах, чтобы побудить людей погрузиться в мир дикой природы и дать им шанс испытать на себе каково это - охотиться за сокровищами в старомодном стиле.

Фенн - ветеран Вьетнамской войны, бывший арт-дилер и коллекционер. В 2010 году, в «Страсти погони» он написал о том, что спрятал сундук с сокровищами в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где он и живет. После этого в поисках клада приняли участие сотни тысяч человек, отмечает CBS News.

По меньшей мере четыре человека погибли, пытаясь найти «сокровища Фенна». Последний случай смерти охотника за кладом был зафиксирован в марте 2020 года.